Dimanche 19 septembre, 15h30 Visite Essentielle: l’Art déco à Lens * A la Première Guerre mondiale, Lens est détruite à 99%. Ecoutez l’histoire de sa reconstruction, devant les façades du centre-ville en suivant la visite essentielle “L’Art déco à Lens”.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme de Lens-Liévin pour le départ de la visite.

dimanche 19 septembre – 15h30 à 16h30

Lens-Liévin Tourisme 16 Place Jean Jaurès 62300 Lens

Lens-Liévin Tourisme vous accueille dans le bâtiment “A la Ville de Limoges”. Ici l’hospitalité et la convivialité sont au coeur de l’accueil: venez vous poser dans nos canapés, échanger avec notre équipe autour d’un café, acheter vos souvenir d’ici, louer une trottinette électrique, travailler ou vous réunir dans notre espace de coworking, dans un lieu historique à l’ambiance Art déco

