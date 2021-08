Parcours d’art Nov’art L’engrenage – Moulin de Villevêque, 17 septembre 2021 15:00, Rives-du-Loir-en-Anjou.

Journée du patrimoine 2021 L’engrenage – Moulin de Villevêque. Gratuit

17 – 19 septembre

Parcours d’art Nov’art

*

Le parcours NOV’Art propose cette année sa 39è édition. Son évolution depuis toutes ces années aboutit aujourd’hui à un parcours d’art, entre patrimoine et nature, dans les bourgs de Villevêque et de Soucelles.

Cette année, la déambulation est parsemée d’une quinzaine de Grands Formats et amène le visiteur dans quatre espaces : L’engrenage-moulin de Villevêque, le musée-château et les bords du Loir côté Soucelles et Villevêque. Chacun d’entre eux est investi par un artiste ou un collectif. Chaque lieu se propose d’être aussi un moment de découverte du patrimoine bâti et naturel de la commune.

*

vendredi 17 septembre – 15h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 19h00

*

Entrée libre



L’engrenage – Moulin de Villevêque Rue du Port 49140 Villevêque Rives-du-Loir-en-Anjou 49140 Villevêque Maine-et-Loire

Crédits : Mairie de Rives-du-Loir-en-Anjou Gratuit