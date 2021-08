Spectacle : La Cité Merveilleuse Le Volcan, scène nationale du Havre, 17 septembre 2021 18:30, Le Havre.

Journée du patrimoine 2021 Le Volcan, scène nationale du Havre. Tarif préférentiel|Sur inscription Handicap auditif|Handicap visuel http://www.levolcan.com

17 – 19 septembre

Spectacle : La Cité Merveilleuse

*

Pour fêter (enfin), cette rentrée culturelle pas comme les autres, l’équipe du Volcan vous propose de vivre dans ses murs une expérience inédite. Venez découvrir et visiter La Cité Merveilleuse, une ville idéale installée dans tous les espaces du théâtre, des coulisses aux passerelles, et investie par toute une foule d’habitants qui vous ouvrent leurs portes : lisez leur courrier, c’est une invitation pour vous !

Bonjour,

C’est parfois dans les périodes les plus difficiles que naissent les plus belles aventures.

Pour supporter la réalité du monde, la compagnie Opéra Pagaï, nous a proposé d’équilibrer avec du rêve, beaucoup de rêve.

Alors, avec l’équipe du théâtre et plein de Havrais et Havraises désireux de simplicité, de joie et curieux d’autres manières de vivre ensemble, nous avons décidé de passer du rêve à la réalité.

Nous nous sommes installés dans Le Volcan. Nous avons aménagé les lieux pour y habiter avec nos familles.

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée pour enfin vous ouvrir les portes de notre Cité Merveilleuse et découvrir Le Volcan comme vous ne l’avez jamais vu !

Les habitants de la Cité merveilleuse du Volcan

*

vendredi 17 septembre – 18h30 à 22h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 18h30

*

Participation libre à partir de 2€ (recettes reversées à des associations)



Le Volcan, scène nationale du Havre 8 place Oscar Niemeyer, 76000 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime

02 35 19 10 20 http://www.levolcan.com

Le Volcan est aujourd’hui une des plus importantes scènes nationales en France. C’est un lieu de production et de diffusion artistique de référence nationale dans le domaine du théâtre, des musiques, de la danse, du cirque, des nouvelles esthétiques, des nouvelles images et des arts numériques. L’ensemble abrite deux salles de spectacles. L’architecte du Volcan est Oscar Niemeyer.

Crédits : © V. Muteau Tarif préférentiel|Sur inscription