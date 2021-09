Péaule Le vieux Doyenné Morbihan, Péaule Visite libre de la cour du Vieux Doyenné Le vieux Doyenné Péaule Catégories d’évènement: Morbihan

Péaule

Visite libre de la cour du Vieux Doyenné Le vieux Doyenné, 18 septembre 2021 10:00, Péaule. Journée du patrimoine 2021 Le vieux Doyenné. Gratuit

18 et 19 septembre Visite libre de la cour du Vieux Doyenné * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Le vieux Doyenné 56130 Péaule Péaule 56130 Morbihan

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83228255.jpg?_ts=1630313623740 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091471,https://monumentum.fr/ancien-doyenne-pa00091471.html

Cet édifice du XV siècle sert de presbytère jusqu’en 1912. La maison d’habitation, à portes et fenêtres décorées dans le goût de la Renaissance italienne, a été exécutée par ordre et sous la direction de Jean Danielo, archidiacre de Vannes, recteur et doyen de Péaule en 1534, qui fait remanier l’ancien manoir du 15ème siècle, dont il conserve l’escalier en vis. Le porche est orné de deux médaillons. La tourelle, située à l’un des angles intérieurs, est datée du 16ème siècle. Le colombier, comprenant 991 niches, date des 16-17ème siècles. On y voit aussi une fontaine.

Crédits : Licence libre Gratuit licence libre

Détails Catégories d’évènement: Morbihan, Péaule Autres Lieu Le vieux Doyenné Adresse 56130 Péaule Ville Péaule lieuville Le vieux Doyenné Péaule