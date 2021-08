La Plaine des Cafres LE TAMPON La Plaine des Cafres Visite de la chapelle ex-APECA LE TAMPON La Plaine des Cafres Catégorie d’évènement: La Plaine des Cafres

Visite de la chapelle ex-APECA LE TAMPON, 17 septembre 2021 10:00, La Plaine des Cafres. Journée du patrimoine 2021 LE TAMPON. Gratuit aapej@aapej.re, 0262275374

17 et 18 septembre Visite de la chapelle ex-APECA * Il s’agira de présenter une œuvre contemporaine témoignant d’une partie de l’histoire de l’association qui a accueilli sur ce site des filles et des garçons placés dans les années 1960 à La Réunion.

Des visites guidées seront proposées à partir de 10h00 et aideront le visiteur à comprendre, le contexte historique de la construction de la chapelle, son architecture, les matériaux utilisés, l’œuvre artistique de Guy Lefèvre, maître verrier.

Des animations et expositions de photos viendront compléter la visite.

– Un atelier découverte de vitrail et des œuvres de Guy Lefèvre

– Visite de la ferme pédagogique située à 300m de la chapelle où seront proposées des ateliers jeux et pédagogiques.

* Tenue de sport conseillée. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 15h00

*

Entrée libre

LE TAMPON 17 rue Jean Defos du Rau 97417 La plaine des Cafres La Plaine des Cafres 97418 Crédits : image libre AAPEJ Gratuit

Détails Catégorie d’évènement: La Plaine des Cafres Autres Lieu LE TAMPON Adresse 17 rue Jean Defos du Rau 97417 La plaine des Cafres Ville La Plaine des Cafres Age maximum 99 lieuville LE TAMPON La Plaine des Cafres