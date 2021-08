Les scolaires à la découverte d’un nouveau lieu culturel exceptionnel ! Le Shed, 17 septembre 2021 09:00, Reims.

Journée du patrimoine 2021 Le Shed. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur esprit@shedreims.fr

Vendredi 17 septembre, 09h00

Les scolaires à la découverte d’un nouveau lieu culturel exceptionnel !

*

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Shed adapte ses visites guidées pour en faire profiter les classes et écoles des environs !

Les enfants partiront ainsi à la découverte d’un tiers-lieu artisanal et culturel de 1 500 m² : un espace hybride regroupant une micro-brasserie artisanale, un espace de concerts dédié au Jazz et à la Great Black Music (saison Jazzus Club, Reims Sunnyside Festival, conférences, expos…), un bar/cantine, un disquaire indépendant, un studio photo/vidéo, un atelier d’artiste et des bureaux.

*

vendredi 17 septembre – 09h00 à 17h00

*

Gratuit. Réservation obligatoire. Horaires définis sur demande.



Le Shed 49 rue Gosset, 51100 Reims Reims 51100 Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location14477794.jpg http://www.shedreims.fr/

Le Shed est un ancien lieu d’activité industrielle de 1 500 m² qui vient d’être réhabilité après plusieurs mois de travaux. Ce bâtiment datant de 1870, époque de la révolution industrielle, a vu tour à tour, des fabriques de tissus, de compteurs électriques ou de matériel hydraulique pour le ferroviaire.

Il se trouve à Reims dans le quartier du Port-Sec, un quartier industriel en mouvement, se modernisant et évoluant vers un quartier culturel musical. Son nom vient de l’architecture anglophone, de ces toits caractéristiques en dents de scie. Sous ces fameux toits, les anciens ateliers ont été transformés en terrain de jeu et d’expérimentation artisanale et artistique, entre gastronomie (une micro-brasserie et un restaurant) et culture (concerts et expositions).

L’idée principale de ce nouveau lieu, emblème d’un quartier ouvrier, était de remettre de l’artisanat proche du centre-ville et de délocaliser la culture dans un lieu populaire que peut être une brasserie. Le Shed se veut comme un espace à taille humaine.

Un lieu de vie, dont la devise pourrait être : « bien manger, bien boire, bien écouter, bien voir. »

Crédits : ©Le Shed Gratuit|Sur inscription ©Le Shed