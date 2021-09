Maromme Le SHED Maromme, Seine-Maritime Exposition “RANGER” de Bert Berren Le SHED Maromme Catégories d’évènement: Maromme

Seine-Maritime

Exposition “RANGER” de Bert Berren Le SHED, 18 septembre 2021 14:00, Maromme. Journée du patrimoine 2021 Le SHED. Gratuit

18 et 19 septembre Exposition “RANGER” de Bert Berren * Le duo Bert Berren inaugure son exposition rétrospective RANGER au SHED vendredi 17 septembre à partir de 18h avec une performance.

Elle sera par la suite visible tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 19h, et sur demande, dès le samedi 18 septembre jusqu’au 14 novembre 2021. Événement organisé dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

Comme dans l’ensemble des lieux culturels, le pass sanitaire sera demandé. Plus d’informations : www.le-shed.com *

samedi 18 septembre – 14h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

*

Le SHED 12 rue de l’Abbaye, 76960 Notre-Dame de Bondeville Maromme 76960 Seine-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location59009479.jpg 06 51 65 41 76 https://www.le-shed.com/ https://www.facebook.com/centre.dart.le.shed/,https://www.instagram.com/le.shed/

Le SHED est un centre indépendant dédié à l’art contemporain, situé près de Rouen. Il a été créé par un groupe d’artistes et de curateurs en septembre 2015. Il s’est donné pour objectifs, d’une part, de soutenir et accompagner l’expérimentation dans le champ de l’art contemporain et, d’autre part, de faire connaître, partager et comprendre la création d’aujourd’hui. Pour cela, le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie (CAC) organise des résidences d’artistes et des expositions à travers une programmation, qui se développe également hors-les-murs.

Crédits : © JPB Gratuit © Myriam Chaieb Nairi

Détails Catégories d’évènement: Maromme, Seine-Maritime Autres Lieu Le SHED Adresse 12 rue de l'Abbaye, 76960 Notre-Dame de Bondeville Ville Maromme lieuville Le SHED Maromme