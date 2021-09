Landéda Le sémaphore de l'Aber Wrac'h Finistère, Landéda Visite du sémaphore de l’Aber Wrac’h Le sémaphore de l’Aber Wrac’h Landéda Catégories d’évènement: Finistère

Landéda

Visite du sémaphore de l’Aber Wrac’h Le sémaphore de l’Aber Wrac’h, 18 septembre 2021 14:00, Landéda. Journée du patrimoine 2021 Le sémaphore de l’Aber Wrac’h. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre Visite du sémaphore de l’Aber Wrac’h * Venez découvrir le sémaphore, ce lieu historique, chargé de l’histoire maritime, construit sous Napoléon III en 1861 et son magnifique panorama parfois méconnu. La station de Sauvetage de l’Aber Wrac’h, mis en service en 1867, est associée à cette manifestation. Son histoire est également jointe à celle du sémaphore dont les missions étaient celles du sauvetage en mer pour l’alerte à déclencher pour nos vaillants sauveteurs dans leur chaloupe à rames. Les canotiers de l’ancienne usine d’algues du port devaient embarquer surveillés par les guetteurs du sémaphore, indispensables pour ces missions dangereuses dans notre aber avec ses nombreux récifs. Pour ces deux journées, plusieurs exposés avec projections de documents et photos commentées sont organisés pour le public intéressé. Un ou deux sauveteurs seront présents à ces exposés pour répondre au public avec des anecdotes ou des explications sur les périlleuses missions dans cette côte aux nombreux naufrages. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Pas de droit d’entrée mais seulement une tirelire pour la SNSM de la station de l’Aber Wrac’h.

Le sémaphore de l’Aber Wrac’h Aber wrac’h, 29870 Landéda Landéda 29870 Finistère

https://www.landeda.fr/ca-bouge-a-landeda/semaphore/ https://www.facebook.com/aber.wrach.5/ Crédits : Jean-Claude Pasquier Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landéda Autres Lieu Le sémaphore de l'Aber Wrac'h Adresse Aber wrac'h, 29870 Landéda Ville Landéda Age maximum 99 lieuville Le sémaphore de l'Aber Wrac'h Landéda