Rencontre patrimoines en territoire Le Séchoir, 17 septembre 2021 18:30, Niort.

Journée du patrimoine 2021 Le Séchoir. Gratuit|Sur inscription 05 49 78 72 00, musee@agglo-niort.fr

Vendredi 17 septembre, 18h30

Rencontre patrimoines en territoire

Rencontre autour d’une expérience partagée pour la création de l’espace de valorisation des 40 communes de la Communauté d’Agglomération du Niortais.

Échanges avec les personnalités qui ont contribué à la découverte du territoire de la zone – plaine calcaire sur des thématiques variées.

vendredi 17 septembre – 18h30 à 19h30

Gratuit. Sur réservation.



Le Séchoir 1, Rue de la Chamoiserie 79000 Niort Niort 79000 Le Port Deux-Sèvres

Sur le site Port Boinot à Niort, le Séchoir a ouvert ses portes début juillet. Dédié à la culture et au tourisme, l’espace « Épona – Secrets de nos patrimoines » valorise les richesses patrimoniales du territoire « entre plaine et Marais ».

Ce nouvel équipement a pris place dans le séchoir de la chamoiserie Boinot, point central du site. Pour sa seconde vie, ce bâtiment industriel d’une superficie de 1 030 m2, a été conçu comme un lieu d’accueil, d’information et de médiation sur l’histoire, l’architecture, les paysages du Niortais pour les habitants et les visiteurs. Cette porte d’entrée sur le territoire est en articulation avec les autres équipements du site de la Ville et de Niort Agglo et contribuera à compléter le maillage de l’offre culturelle et touristique. Le séchoir historique était un bâtiment de l’ancienne chamoiserie/ganterie Boinot, fondée par Théophile Boinot en 1881, la dernière représentante de ce secteur d’activité, à Niort, qui a définitivement fermé ses portes en 2005. Durant son âge d’or, entre les deux guerres, elle a employé plus de 1 000 salariés.

Crédits : ©Communauté d’agglomération du niortais Gratuit|Sur inscription ©Darri