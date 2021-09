Ambialet Le Roc Saint-Jean Ambialet, Tarn Circuit découverte du site médiéval Le Roc Saint-Jean Ambialet Catégories d’évènement: Ambialet

Circuit découverte du site médiéval Le Roc Saint-Jean, 18 septembre 2021 14:00, Ambialet. Journée du patrimoine 2021 Le Roc Saint-Jean. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Circuit découverte du site médiéval * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Bonnes chaussures

Le Roc Saint-Jean 81430 Ambialet Ambialet 81430 Tarn

Vestiges de la partie médiévale du site d’Ambialet. Anciens accés au port sur le Tarn, fortifications, tours et vestiges des habitats.

