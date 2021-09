Les Sables-d'Olonne Le remblai des sables d'olonne Les Sables-d'Olonne, Vendée Balade dessinée Le remblai des sables d’olonne Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Balade dessinée Le remblai des sables d'olonne, 17 septembre 2021 10:00, Les Sables-d'Olonne

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00 Balade dessinée * Promenade urbaine sur le remblai des Sables d’Olonne ponctuée d’initiations au dessin organisée par le CAUE de Vendée en partenariat avec le Ville des Sables d’Olonne et animée par Charles Poulain, architecte. Inscription et réservation sur le site http://www.les-enfants-du-patrimoine.fr à partir de septembre.

Renseignements au 02 51 23 16 00. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

Sur inscription à partir de septembre

Crédits : Enzo Miottini CAUE de la Vendée

