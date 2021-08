Les Ormes Le Relais de Postes aux Chevaux Les Ormes, Vienne Découvrez un relais de poste du XVIIIe siècle ! Le Relais de Postes aux Chevaux Les Ormes Catégories d’évènement: Les Ormes

17 – 19 septembre Découvrez un relais de poste du XVIIIe siècle ! * Découvrez la Poste aux Chevaux ! Visitez la cour intérieure, centrée par le pédiluve circulaire unique en France pour ses dimensions, entourée des quatre bâtiments identiques 2 à 2. Vous pourrez également visiter l’intérieur de l’ancien manège, à l’opposé de l’entrée, dans lequel est présentée l’histoire des relais de poste en France, et en particulier de celui des Ormes, illustrée par des objets de poste authentiques. La Poste aux Chevaux des Ormes est classée au titre des Monuments historiques. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Masque obligatoire à l’intérieur du bâtiment.

Le Relais de Postes aux Chevaux 25-27 D910, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35341516.jpg 05 49 85 60 13 http://www.laposteauxchevaux.com

Ancienne Poste aux Chevaux du XVIIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques. Les bâtiments de la Poste aux Chevaux forment un vaste quadrilatère autour d’une cour avec un bassin aux dimensions exceptionnelles. Les longs bâtiments où se mêlent une décoration sobre mais élégante d’arcatures en tuffeau et de parements en moellons enduits sont identiques deux à deux (nord-sud et est-ouest). Un magnifique portail s’ouvre sur la N10. A l’opposé, un autre portail conduit à un manège recouvert d’une voûte lambrissée, percée d’un oculus destiné à la descente du fourrage pour les chevaux. De part et d’autre, il est flanqué de deux écuries. Au milieu de la cour, le vaste bassin ou pédiluve est destiné au rafraîchissement et au bain des chevaux. Le Relais de Postes aux Chevaux des Ormes appartient à Monsieur et Madame de Logivière, descendants de la famille de François Marquet, le dernier maître de poste.

