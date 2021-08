« Sculpteurs de sons » : exposition de photographies de Jean-François Leclercq Le Relais de Postes aux Chevaux, 17 septembre 2021 10:00, Les Ormes.

Journée du patrimoine 2021 Le Relais de Postes aux Chevaux. Gratuit

17 – 19 septembre

« Sculpteurs de sons » : exposition de photographies de Jean-François Leclercq

Découvrez une exposition de trente-trois photographies de Jean-François Leclercq, photographe mélomane indépendant.

Hommage aux Sculpteurs de Sons

De l’écriture à l’interprétation

Exposition de photographies de Jean-François Leclercq.

Et l’enfant demanda au sculpteur : « qui t’a dit qu’il y avait un cheval dans le bloc que tu taillais ? ».

Les acteurs : luthiers, compositeurs, instrumentistes, chefs-d’orchestre, chanteurs…, tous des « Sculpteurs de Sons ».

Depuis bientôt 20 ans, la relation « main-instrument » est un thème que j’ai fait mien et qui m’a donné l’immense privilège de côtoyer non seulement des personnalités musicales extraordinaires, des interprètes prestigieux, hors du commun, mais aussi des enfants et leur soif d’apprendre, des gens peut-être moins connus mais tout aussi passionnés et talentueux et qui ont fait de la musique une ressource spirituelle indispensable, voire une raison d’être.

Entre la musique et la photographie, il y a un mariage d’amour unique, puissant et des liaisons inconscientes et profondes.

Musiciens et photographes, nous avons un point commun : tous deux sommes des « passeurs ».

A partir de cette relation « main-instrument » – mais en fait ce n’est pas de la main dont il faudrait parler mais du corps et du souffle puisqu’il s’agit d’une véritable relation physique et amoureuse avec pratiquement tous les instruments, – j’ai été interpellé par la relation avec un instrument multiforme : l’orchestre avec son chef.

L’orchestre, le seul instrument qu’on ne touche pas.

Le contact passe par la « gestuelle », le regard, l’attention, la relation à chacun.

Le maestro Sergiu Célibidache, disait : « Lorsque je suis devant un orchestre, je suis comme un sculpteur devant un bloc de pierre ».

Sculpter. Quel mot juste !

Les quelques photographies présentées sont le témoignage de rencontres exceptionnelles, parfois inespérées, souvent émouvantes voire jubilatoires.

Chacune a son histoire.

C’est toujours un grand bonheur que de pouvoir les partager.

Jean-François Leclercq

vendredi 17 septembre – 10h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre. Possibilité d’acheter livres ou photos sur place.



Le Relais de Postes aux Chevaux 25-27 D910, 86220 Les Ormes Les Ormes 86220 Vienne

Ancienne Poste aux Chevaux du XVIIIe siècle, classée au titre des Monuments historiques.

Les bâtiments de la Poste aux Chevaux forment un vaste quadrilatère autour d’une cour avec un bassin aux dimensions exceptionnelles. Les longs bâtiments où se mêlent une décoration sobre mais élégante d’arcatures en tuffeau et de parements en moellons enduits sont identiques deux à deux (nord-sud et est-ouest). Un magnifique portail s’ouvre sur la N10. A l’opposé, un autre portail conduit à un manège recouvert d’une voûte lambrissée, percée d’un oculus destiné à la descente du fourrage pour les chevaux. De part et d’autre, il est flanqué de deux écuries. Au milieu de la cour, le vaste bassin ou pédiluve est destiné au rafraîchissement et au bain des chevaux.

Le Relais de Postes aux Chevaux des Ormes appartient à Monsieur et Madame de Logivière, descendants de la famille de François Marquet, le dernier maître de poste.

