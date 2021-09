Bordeaux Le quartier des bassins à flots Bordeaux, Gironde Découvrez les ateliers portuaires de Bacalan et le Pôle naval des bassins à flot Le quartier des bassins à flots Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Découvrez les ateliers portuaires de Bacalan et le Pôle naval des bassins à flot Le quartier des bassins à flots, 18 septembre 2021 10:30, Bordeaux. Journée du patrimoine 2021 Le quartier des bassins à flots. Gratuit|Sur inscription http://www.bordeaux-port.fr

Samedi 18 septembre, 10h30, 14h30 Découvrez les ateliers portuaires de Bacalan et le Pôle naval des bassins à flot * Le port, témoin de la mémoire du quartier industriel de Bacalan et acteur de son évolution, vous présentera ses ateliers et ses activités à la fois historiques et actuelles de réparation navale. Le Grand Port Maritime de Bordeaux participe chaque année aux Journées européennes du patrimoine, sous forme de visites, balades fluviales ou activités. Une occasion unique pour les visiteurs de découvrir les installations, métiers et savoir-faire portuaires. *

samedi 18 septembre – 10h30 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Gratuit. Réservation obligatoire à partir du 8 septembre.

Le quartier des bassins à flots Quai Armand Lalande, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde

05 56 79 39 56

Acteur majeur du développement économique et touristique, le Grand Port Maritime de Bordeaux participe activement au rayonnement du territoire aquitain.

