Conférence : “Les villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale : des identités urbaines à (ré)inventer” Le Quadrilatère, 17 septembre 2021 18:00, Beauvais.

Vendredi 17 septembre, 18h00

Conférence : “Les villes reconstruites après la Seconde Guerre mondiale : des identités urbaines à (ré)inventer”

La Reconstruction après 1944 reposait sur deux principes contradictoires : la modernisation, suivant des principes hygiéniste, et le respect des traces historiques, du site et du terroir. À partir de ces deux impératifs imposés par l’État, les acteurs de l’architecture ont recréé des villes à la personnalité marquée, en lien avec l’identité urbaine du passé. Entre invention et reconstitution, l’architecture de la reconstruction fabrique et modifie l’image des villes.

Par Patrice Gourbin, maître de conférence à l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie

Initialement lieu d’exposition sur la tapisserie, inaugurée en 1976, la Galerie nationale de la tapisserie est devenue en 2016 “Le Quadrilatère”. La programmation s’étend aujourd’hui à l’ensemble des disciplines artistiques, tout en valorisant les liens entre patrimoine et création contemporaine. Le bâtiment intègre une partie du mur gallo-romain et une crypte archéologique, concentrant en un même lieu plus de 2000 ans d’architecture beauvaisienne.

