Fêtes Renaissance du Roi de l'Oiseau Le Puy en Velay, 17 septembre 2021

Journée du patrimoine 2021 Le Puy en Velay. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur

17 – 19 septembre

Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau

Chaque année, le troisième week-end de septembre, la Ville du Puy-en-Velay fait un bond dans le temps et replonge au cœur de la période Renaissance. Les Fêtes Renaissance du Roi de l’Oiseau sont une occasion unique d’apprécier Le Puy-en-Velay sous un autre jour. La ville historique se transforme en un théâtre à ciel ouvert, dans un décor authentique et préservé. Les bannières des associations de reconstitution historique ou d’animation et celles des isles qui composaient la cité au XVIe siècle claquent au vent.

Les acteurs des Fêtes s’attacheront à reconstituer l’effervescence des campagnes militaires qui opposèrent la France à l’empereur Charles Quint, sur les champs de bataille du royaume de Milan, notamment sur le plus connu d’entre eux, Marignan. En cette célèbre année 1515 : des troupes aux ordres d’un François 1er tout en armure, suivies de leur train d’approvisionnement et charriant dans leurs bagages les trésors de l’art italien pris à l’ennemi… Peintures, sculptures, mais aussi mode vestimentaire et nouvelles façons d’appréhender le monde…

Au vu de la situation sanitaire, le Roi de l’Oiseau ne sera pas encore en mesure de réinvestir complètement l’espace public et prendra donc ses quartiers de fête sur quatre principaux sites identifiés et clos : jardin Henri Vinay, Place du Breuil, Centre Pierre Cardinal et quartier de Galard (jardin de la Visitation et Cour du Conseil Départemental) mais aussi Places du Martouret, du For et Saint-Maurice.

Seuls quelques spectacles proposés plusieurs fois de jeudi à dimanche seront payants :

Spectacle inédit Centre Pierre Cardinal : « 1515, Marignan…la Bataille ! »

Spectacles de feu de la Grande Lice du Breuil : Cohésion (spectacle de jour) et Horun / La Liberté

Finale et sacre du Roi de l’Oiseau sur la Grande Lice du Breuil Dimanche 17 h 30

Tous les détails de la programmation (animations et spectacles) sur le site du Roi de l’Oiseau : www /roideloiseau.fr.

et sur sa page Facebook : https://www.facebook.com/Roi-de-loiseau-194932050529270/

vendredi 17 septembre – 10h00 à 23h55

samedi 18 septembre – 10h00 à 23h55

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre. La présentation du pass sanitaire sera nécessaire aux points d’accueil Rue de la Visitation ou Place du Breuil pour pouvoir accéder aux différents sites, conformément à la réglementation.



Le Puy en Velay 48/50 rue Raphaël 43000 Le Puy en Velay Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location72577289.jpg?_ts=1625556079752 04 71 06 62 40

Salle classée monument historique située au deuxième étage de l’immeuble.

Crédits : ®Roi de l’Oiseau Gratuit © service patrimoine – Agglomération du Puy-en-Velay