Visite théâtralisée du Prieuré à Treize-Vents Le Prieuré, 22 rue Rémy René-Bazin, 85590 Treize-Vents, 18 septembre 2021 14:30, Treize-Vents

Samedi 18 septembre, 14h30, 16h00 Visite théâtralisée du Prieuré à Treize-Vents * Création de la M.F.R. du Val de Sèvre à St Laurent-sur-Sèvre Opération soutenue par l’Office de Tourisme du Pays de Mortagne-sur-Sèvre *

Le Prieuré, 22 rue Rémy René-Bazin, 85590 Treize-Vents

Petite histoire du Prieuré de Treize-Vents Vers 1065 Un Premier document écrit mentionne l’existence du Prieuré

Pendant les guerres de religion,

Le Seigneur Eschallard de la Boulaye (voisin de Treize-Vents), un des principaux chefs protestants de la région chasse les religieux du Prieuré. Mais il empêche l’incendie de l’église parce qu’elle renferme l’enfeu de ses ancêtres.(Un enfeu est une tombe dans une église)

Le 13 avril 1791, le Prieuré est vendu à Monsieur Brémaud

Lors de la Révolution,

En février 1794, au passage d’une colonne infernale le Prieuré est incendié. L’église de Treize-Vents aussi, mais les flammes s’arrêtèrent au grand crucifix qui surmontait l’entrée du Choeur.

Le propriétaire dut le faire reconstruire au début des années 1800.

Dans la seconde moitié du XIX e siècle, Le Baron de Hargues devient le nouveau propriétaire. Il offre à l’occasion de son mariage le vitrail de Sainte Anne que l’on retrouve dans l’église au-dessus de son blason. Il embellit cette propriété en faisant construire la partie droite et en la dotant de deux beaux portails dont l’un sera acheté plus tard par le collège Saint Gabriel de Saint Laurent sur Sèvre

1939 :

Mlle Lucie Macquart Barbier achète le Prieuré pour en faire sa résidence d’été, puis très rapidement sa résidence principale. Elle fait entourer le parc d’un mur côté route de St Amand.

Au décès de Mlle Macquart, plusieurs propriétaires successifs restaurent les différents bâtiments du Prieuré ainsi que le magnifique parc qui l’entoure.

On pense que des moines ont habité le prieuré jusqu’à la Révolution française.

Aujourd’hui, c’est une maison d’hôtes donc un lieu privé qui ouvre exceptionnellement ses portes le samedi 18 septembre à 14h30 et à16h.

