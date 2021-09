Meudon Le Potager du Dauphin Hauts-de-Seine, Meudon Parcours découverte “les côteaux du quartier du potager” Le Potager du Dauphin Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

Parcours découverte “les côteaux du quartier du potager” Le Potager du Dauphin, 19 septembre 2021 11:00, Meudon. Journée du patrimoine 2021 Le Potager du Dauphin. Gratuit|Sur inscription

Dimanche 19 septembre, 11h00 Parcours découverte “les côteaux du quartier du potager” * Découverte d’un quartier typique qui s’est structuré par les lotissements de la fin 19ème et début 20ème siècles, patrimoine à la fois mémoire d’un

mode de vie du début du 20ème et vivant par les témoignages de ses

habitants. Le parcours permet également de découvrir les arbres séculaires du quartier. *

dimanche 19 septembre – 11h00 à 16h30

*

Entrée libre sur réservation. Groupe de 15 personnes maximum.

Le Potager du Dauphin 15 rue porto-riche 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine

https://quartierdupotager-meudon.fr

Parc du Potager du Dauphin à Meudon et son voisinage.

Crédits : ©Ville de Meudon Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 11:00 - 16:30 Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Le Potager du Dauphin Adresse 15 rue porto-riche 92190 Meudon Ville Meudon Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Le Potager du Dauphin Meudon