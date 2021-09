La Possession Le Port La Possession Entre histoire, street-art et photographie : des Patrimoines par et pour tous au Port Le Port La Possession Catégorie d’évènement: La Possession

Entre histoire, street-art et photographie : des Patrimoines par et pour tous au Port Le Port, 18 septembre 2021 09:30, La Possession. Journée du patrimoine 2021 Le Port. Gratuit reservation.culturel@ville-port.re

18 et 19 septembre Entre histoire, street-art et photographie : des Patrimoines par et pour tous au Port * Direction La Réunion où la ville du Port s’illustre, cette année, avec trois circuits proposés dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Patrimoine historique, industriel, économique et maritime. Patrimoine photographique ou encore patrimoine « street-artistique ». « Patrimoine pour tous », en voilà un thème qui a su inspirer le service culturel de la ville. En effet, celui-ci a concocté un programme dédié aux curieux en tous genres. Comment ? En valorisant l’histoire de cette cité, clef de voute économique de l’océan Indien depuis plus d’un siècle.

Mais également en permettant à tous les publics de découvrir l’art de la rue ou encore la photographie et pourquoi pas les deux simultanément ? La ville marie ainsi avec brio les atouts historiques tout en restant à la pointe des arts urbains et contemporains.

Au menu de ces JEP 2021 : trois parcours, trois thématiques et une vision commune de l’importance d’ouvrir les connaissances et les réflexions à tous. Cerise sur le gâteau : les circuits se réalisent à pieds ou à vélo ! Les réservations des parcours se font sur le mail suivant : reservation.culturel@ville-port.re en mentionnant le parcours choisi, la date choisie , les noms et nombre de participants et le numéro de téléphone joignable des participants. *

samedi 18 septembre – 09h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h30 à 18h00

*

Circuits gratuits sur inscription. Conditions Groupe de 10 maximum. Port du masque obligatoire. Casquette et bouteille d’eau pour les circuits.

Le Port 97419 La Possession 97419

https://cibul.s3.amazonaws.com/location65774534.jpg 0262 42 31 31 http://www.ouest-lareunion.com

Découverte des Lazarets et de la Grande-Chaloupe

Crédits : TCO Gratuit Office de Tourisme de l’Ouest

Détails Catégorie d’évènement: La Possession Autres Lieu Le Port Adresse 97419 Ville La Possession lieuville Le Port La Possession