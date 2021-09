Rétrospective du Petit Musée de Carro Le Petit Musée de Carro, 18 septembre 2021 10:00, Martigues.

Journée du patrimoine 2021 Le Petit Musée de Carro. Gratuit

18 et 19 septembre

Rétrospective du Petit Musée de Carro

Le petit musée de Carro organise une rétrospective de 10 ans de conservation du patrimoine et cinq créations in-situ réalisées pour les Journées européennes du patrimoine : les collages grands formats de Murs et mer, le reportage photographique de Yann Clavé pour Mer et gestes, les partages de traditions grâce aux photos et histoires collectées pour le Grand Album, le travail sensible de création visuelle dans la colline calcinée, à l’occasion du Jardin perdu et la prise de hauteur en drone donnant une Nouvelle vague.

Cette rétrospective prend la forme :

– d’une exposition retraçant l’histoire des villages de Carro et la Couronne et de la présentation de cinq créations contemporaines passées, au Petit Musée

– d’un parcours visuel et sonore autour du port de Carro en balade libre

– de la sortie de l’ouvrage Carro, La Couronne, villages de la Côte bleue

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 19h00

Entrée libre



Le Petit Musée de Carro 15, place Joseph Fasciola – 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhone

https://cibul.s3.amazonaws.com/location37465112.jpg 06 86 26 11 31 http://www.fetesdecarro.fr/ https://fr-fr.facebook.com/PatrimoinedeCarro/

Le Petit Musée propose un voyage dans le temps à travers l’histoire de deux villages du littoral de la Côte Bleue : Carro et la Couronne.

La collection s’articule autour de photographies anciennes et de nombreux objets usuels liés aux métiers de la pierre, de la terre et de la mer allant de l’antiquité à l’époque contemporaine.

Les objets anciens de la vie quotidienne y côtoient ceux de la pêche, les trésors naturels des fonds marins et les cargaisons de navires échoués.

Son fonds contient plus de 150 objets et plusieurs centaines de photos et documents anciens. Il continue à s’enrichir grâce aux dons et aux acquisitions.

Le Petit Musée est installé au premier étage du Cercle Saint Pierre des pêcheurs de Carro. Véritable institution, ce cercle privé est le noyau central de la vie quotidienne du village.

Crédits : Petit Musée de Carro Gratuit