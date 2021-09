Visite guidée du petit moulin d’Orbec le Petit Moulin, 18 septembre 2021 10:00, Orbec.

Journée du patrimoine 2021 le Petit Moulin. Gratuit

18 et 19 septembre

Visite guidée du petit moulin d’Orbec

La visite commentée permet de découvrir l’histoire du petit moulin depuis le XIIe siècle, de l’alimentation en eau de la ville d’Orbec inauguré en 1883. La “machine à élever l’eau” conçu par l’ingénieur Ernest Bollée est parmi les huit construites en France la seule visible et dans cet état de conservation. La rivière l’Orbiquet entraîne une roue à aubes de type Sagebien d’une puissance de 12 cv qui permettait à l’aide de deux corps de trois pompes de puiser l’eau dans un réservoir alimenté par des sources.30 fontaines publiques “incongelables” breveté Bollée ont permis aux habitants d’Orbec de disposer à volonté d’une eau de bonne qualité pour l’époque. La restauration de la roue et du mécanisme Bollée permettra de valoriser ce patrimoine industriel du XIXe siècle.

La machine et les kilomètres de canalisation en fonte furent livrés en gare d’Orbec inaugurée quelques années plus tôt. La ligne Lisieux Orbec à permis à l’industrie locale de se maintenir le long de la vallée de l’Orbiquet. Des éléments historiques permettront aux plus jeunes de découvrir et aux plus anciens de se souvenir de cette ligne pittoresque fermée définitivement dans les années soixante.

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

le Petit Moulin 15 rue Saint-Pierre, 14290 Orbec Orbec 14290 Calvados

Crédits : © Michel Chrétien Gratuit