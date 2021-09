Villers-Cotterêts Le pavillon Henri II Aisne, Villers-Cotterêts visites guidées du Pavillon Henri II à Villers-Cotterêts Le pavillon Henri II Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: Aisne

Villers-Cotterêts

visites guidées du Pavillon Henri II à Villers-Cotterêts, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre visites guidées du Pavillon Henri II à Villers-Cotterêts

samedi 18 septembre – 11h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 17h00

*

tarif unique 6.5 euros / gratuit moins de 10 ans

Le pavillon Henri II 15 passage du Manège – 02600 Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts 02600 Aisne

Édifié au XVIème siècle au cœur du duché de Valois, le Pavillon Henri II fut agrandi et redécoré par le Duc d’Orléans. Il est vendu en tant que bien national en 1795 à Jean-Michel Deviolaine (proche de Dumas et futur père conservateur des forêts de la Couronne), celui-ci en accroît le terrain et en fait ce “palais”. Résidence ducale, puis résidence royale : le Roi Louis-Philippe achète le Pavillon Henri II en 1843 en biens personnels. Il le conserva jusqu’à sa mort.

