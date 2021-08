Lalevade-d'Ardèche Le Nautilus Ardèche, Lalevade-d'Ardèche Exposition au Nautilus, ancien moulinage Le Nautilus Lalevade-d'Ardèche Catégories d’évènement: Ardèche

Lalevade-d'Ardèche

Exposition au Nautilus, ancien moulinage Le Nautilus, 17 septembre 2021 18:30, Lalevade-d'Ardèche. Journée du patrimoine 2021 Le Nautilus. Gratuit

17 – 19 septembre Exposition au Nautilus, ancien moulinage * une galerie de Têtes investit le Nautilus. Des Têtes, des Silhouettes, des Femmes. Portraits imaginés de femmes, de ces femmes qui ont joué-usé leur vie dans ce moulinage…

A travers ses Regards, Evelyne Trembleau nous invite à une rencontre-confrontation. De celle-ci aux grands yeux surpris, à celle-là qui semble observer, ou cette autre, comme perdue, qui sont ces femmes ? Que nous disent-elles ? Trois jours comme une évocation, trois jours de Tête à Tête… *

vendredi 17 septembre – 18h30 à 20h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Le Nautilus 63, avenue centrale, 07380 Lavelade-d’Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Lalevade-d’Ardèche Ardèche

Ancien moulinage reconverti en lieu de résidence et de pratiques artistiques.

