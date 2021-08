Doué-en-Anjou Le Mystère des Faluns, les Perrières Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Le patrimoine pour tous à Doué-en-Anjou Le Mystère des Faluns, les Perrières Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

Le patrimoine pour tous à Doué-en-Anjou Le Mystère des Faluns, les Perrières, 17 septembre 2021 10:00, Doué-en-Anjou. Journée du patrimoine 2021 Le Mystère des Faluns, les Perrières. Tarif préférentiel Handicap moteur

17 – 19 septembre Le patrimoine pour tous à Doué-en-Anjou * Après la visite de la scénographie du Mystère des Faluns, vous pourrez découvrir une exceptionnelle et magnifique collection privée de fossiles des Faluns du Miocène. Les pièces présentées proviennent principalement du Douessin et du Noyentais. Le propriétaire de la collection, paléontologue de formation sera présent sur la totalité des journées européennes du patrimoine. Il vous révélera quelques une de ses plus belles découvertes. Les plus jeunes pourront se mettre dans la peau d’un paléontologue grace à un livret jeu. Vous pourrez également apporter vos propres récoltes qu’il vous aidera à identifier. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

5€ par personne et gratuit pour les moins de 12 ans

Le Mystère des Faluns, les Perrières 7, rue d’Anjou, Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou 49700 Doué-la-Fontaine Maine-et-Loire

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21640623.jpg 02 41 59 71 29 http://WWW.les-perrieres.com

Site troglodytique

Crédits : laurent Aubineau service patrimoine Doué-en-Anjou Tarif préférentiel Ville de Doué-la-Fontaine

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Le Mystère des Faluns, les Perrières Adresse 7, rue d'Anjou, Doué-la-Fontaine 49700 Doué-en-Anjou Ville Doué-en-Anjou lieuville Le Mystère des Faluns, les Perrières Doué-en-Anjou