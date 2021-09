Raon-l'Étape Le Museumotel Raon-l'Étape, Vosges À la découverte de l’ex Museumotel Le Museumotel Raon-l'Étape Catégories d’évènement: Raon-l'Étape

À la découverte de l'ex Museumotel Le Museumotel, 18 septembre 2021 14:00, Raon-l'Étape Journée du patrimoine 2021

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Le Museumotel 13 rue Jean Baptiste Demenge, 88110 Raon-l’Étape Raon-l’Étape 88110 Vosges

https://cibul.s3.amazonaws.com/location96998004.jpg 03 29 50 48 81 http://www.museumotel.com/ https://www.facebook.com/Museumotel.Ile.aux.bulles

Ensemble de bungalows-bulles chambres d’hôtes de l’architecte utopiste et visionnaire Pascal Haüsermann construit en 1967 sur une petite île fluviale d’un affluent de la Meurthe, dans un vaste cadre verdoyant.

Crédits : ©Joel Morel Gratuit ©Museumotel

