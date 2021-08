La visite des Anis de l’Abbaye de Flavigny Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine, 17 septembre 2021 09:00, Flavigny-sur-Ozerain.

Journée du patrimoine 2021 Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine. Gratuit

17 – 19 septembre

La visite des Anis de l’Abbaye de Flavigny

Découvrez les visites guidées de :

– l’atelier de dragéification ou l’on fabrique durant 15 jours le bien bon bonbon selon la même recette de 1591 !

– la crypte carolingienne de l’ancienne abbaye Saint Pierre, sa beauté et le commencement de l’histoire de l’abbaye et des Anis

– Musée des Anis qui raconte l’histoire de la fabrique d’Anis à travers différentes générations de fabricants d’Anis de la Révolution jusqu’à nos jours

– Anciens ateliers pour connaitre en détails le savoir-faire spécifique des différents métiers de conditionnement et d’expédition à travers plusieurs époques

Également une vidéo de 15 min sur la fabrication des Anis, de la sélection des ingrédients jusqu’aux expéditions.

Sans oublier, notre café dans la cour de l’abbaye et notre boutique.

vendredi 17 septembre – 09h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 13h30 à 17h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 13h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 13h30 à 17h00

Le musée des Anis de Flavigny – Ancienne Abbaye bénédictine 4 rue de l’abbaye 21150 Flavigny-sur-Ozerain Flavigny-sur-Ozerain 21150 Côte-d’Or

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62885855.jpg 03 80 96 20 88 http://www.anisdeflavigny.com

Au cœur de l’ancienne abbaye bénédictine aux Anis de Flavigny, nous choisissons nos graines d’anis vert, au mois d’août, après leur récolte. Puis nous mettons les graines dans les grandes bassines et faisons couler dessus un sirop de sucre.

Les graines roulant, peu à peu elles grossissent, se couvrant de fines couches successives de sirop. Cette rotation dans les bassines permet également à la surface des bonbons de se lisser. Il s’agit d’un travail délicat et patient.

Il faut 15 jours au dragéiste pour faire passer la petite graine d’à peine deux milligrammes au bonbon d’un gramme. Venez visitez notre site de fabrication pour plonger au cœur de notre production.

Le circuit peut commencer par la visite gratuite de la fabrique où l’on découvre le savoir-faire et l’histoire des jolies boîtes ovales, une recette identique depuis 400 ans. Le Musée, deux belles pièces voûtées de l’abbaye, retrace l’épopée des anis. La boutique permet de prendre un thé et déguster les différents arômes.

