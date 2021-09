À la découverte d’un moulin à vent reprenant les modèles du XVIIIe siècle Le Moulin de Dosches, 19 septembre 2021 10:00, Dosches.

Journée du patrimoine 2021 Le Moulin de Dosches. Tarif préférentiel

Dimanche 19 septembre, 10h00

À la découverte d’un moulin à vent reprenant les modèles du XVIIIe siècle

Venez en famille découvrir un site bucolique qui offre un véritable retour aux valeurs d’antan avec son moulin à vent, mais aussi un agréable moment de partage et de rire grâce à ses activités.

Pour cette journée de découverte du patrimoine régional, des visites guidées seront organisées tout au long de la journée.

Au programme :

La vente de pain et de brioche, façonnés à partir de la farine du moulin, se fera à la boulangerie du site.

Buvette et petite restauration.

Retrouvez également les deux labyrinthes, ainsi que les jeux en bois d’antan.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

3€ (au lieu de 6€) adulte ; gratuit -12 ans.



Le Moulin de Dosches Rue de la Garenne, 10220 Dosches Dosches 10220 Aube

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83244989.jpg 06 14 25 86 61 http://moulinaventchampenois.fr

Conçu et réalisé par l’association des Moulins à Vent Champenois, le site a été inauguré en 2007, avec la participation de la commune de Dosches, du Parc de la Forêt d’Orient et des collectivités territoriales.

L’objectif était de reconstruire un moulin à vent sur pivot semblable aux 140 moulins de ce type qui se dressaient au XVIIIe siècles dans l’Aube et de perpétuer les pratiques ancestrales de meunerie.

Situé à la frange de deux entités naturelles, la Champagne crayeuse et la Champagne humide, le moulin domine le parc de la Forêt d’Orient.

La grange à dîme du XVe siècle, dans laquelle sont situés l’accueil, la billetterie et la boutique de souvenir, offre au public une magnifique charpente médiévale. Le fournil construit comme autrefois laissera songeur tous les amoureux de bon pain.

Le jardin des Délices et le jardin des Simples vous invitent à rêver au milieu des plantes aux vertus médicinales et à retrouver le goût et les senteurs d’antan.

Crédits : ©Pierre Garraud Tarif préférentiel ©YP