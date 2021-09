Paris Le Mobilier national Paris Visite des manufactures nationales de tapisserie de Beauvais et de tapis de la Savonnerie Le Mobilier national Paris Catégorie d’évènement: Paris

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Le Mobilier national 1 rue Berbier-du-Mets 75013 Paris Paris 75013 Paris

Édifice construit de 1935 à 1937 à l’emplacement des jardins potagers de la manufacture des Gobelins par les frères Auguste et Gustave Perret. Destiné à servir de Garde-Meuble pour le Mobilier national, le bâtiment exprime les idées d’Auguste Perret sur le “modernisme classique”. La disposition symétrique des corps de bâtiment autour d’une cour carrée précédée d’une colonnade illustre le parti classique ; le modernisme se retrouve dans le fonctionnalisme rationnel des espaces de restauration et d’entreposage, dotés d’un éclairage zénithal, et dans l’usage du béton armé, dont le sablage sur les façades extérieures laisse apparaître des éclats de grès rose. Propriété de l’État, le site est classé au titre des monuments historiques.

