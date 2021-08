Flavigny-sur-Moselle Le Ménil Saint-Michel Flavigny-sur-Moselle, Meurthe-et-Moselle Poésie équestre ; un rendez-vous à ne pas manquer Le Ménil Saint-Michel Flavigny-sur-Moselle Catégories d’évènement: Flavigny-sur-Moselle

Vendredi 17 septembre, 10h30 Poésie équestre ; un rendez-vous à ne pas manquer * La Troupe du Ménil Saint-Michel a créé un spectacle équestre unique, empreint de poésie et d’émotion, pour sensibiliser les enfants au patrimoine vivant et immatériel qu’est l’équitation française. Depuis 2011, l’équitation française est classée sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO. Héritage d’une pratique de plus de cinq siècles en France, l’équitation française est universelle et utilisable dans tous les domaines équestres. Plus qu’un ensemble de principes, elle abonde de singularités d’une grande modernité, en étant tout à la fois une histoire, un patrimoine matériel et immatériel d’une richesse considérable, un héritage, une éthique, un art de vivre et l’incarnation du vivant. *

vendredi 17 septembre – 10h30 à 12h00

Réservation obligatoire. 10€ par élève. Gratuit pour les accompagnants. 400 places disponibles en gradins.

Le Ménil Saint-Michel Commune de Benney, 54630 Flavigny-sur-Moselle Flavigny-sur-Moselle 54630 Meurthe-et-Moselle

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13393925.jpg 03 83 26 73 38 http://le-menil-st-michel.fr/

Ferme Équestre et Salle de Spectacle (Enseignement Tourisme Spectacle). La ferme, au cœur de 50 hectares de prairies et 6 hectares de bois, abrite poneys et chevaux sur 3 écuries, mais aussi de nombreux animaux de ferme. Des espaces de repos, de convivialité et de formation permettent à tous d’apprendre ou de se ressourcer au contact de la nature : terrasses, clubs houses, roulottes, cottage… Un manège de 60×20, une halle de 70×30 (65×25 de piste), des paddocks en sable et en herbe, un rond de longe, une piste de galop et un parcours de cross permettent une pratique d’équitation de sport ou de loisirs.

