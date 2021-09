Les Allards Le Marais aux Oiseaux Charente-Maritime, Les Allards Découverte et sauvegarde de la faune sauvage Le Marais aux Oiseaux Les Allards Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Découverte et sauvegarde de la faune sauvage Le Marais aux Oiseaux, 18 septembre 2021 14:30, Les Allards. Journée du patrimoine 2021 Le Marais aux Oiseaux. Gratuit

18 et 19 septembre Découverte et sauvegarde de la faune sauvage * Au programme : historique, espèces recueillies, principales causes d’accueil…, mais aussi ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire, lorsqu’on découvre un animal sauvage en détresse ! Découvrez gratuitement le parc de découverte. Le petit plus : deux visites commentées (à 14h30 et 16h30) sur le fonctionnement du centre de sauvegarde (qui ne se visite pas). Depuis sa création en 1982, ce centre a accueilli plus de 18 000 animaux sauvages en détresse. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Le Marais aux Oiseaux Les Grissotières, 17550 Dolus-d’Oléron Les Allards 17550 Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location62424868.jpg 05 46 75 37 54 https://www.marais-aux-oiseaux.fr/ https://www.facebook.com/Marais.aux.Oiseaux/

Le Marais aux Oiseaux est une propriété du département de la Charente-Maritime située au cœur de l’île d’Oléron sur les communes de Dolus-d’Oléron et de Saint-Pierre-d’Oléron, au sein de quelque 130 hectares de bois de feuillus et d’anciens marais salants préemptés au titre des espaces naturels sensibles. D’une superficie de près de 10 hectares, cette propriété abrite deux structures distinctes : un parc de découverte à vocation pédagogique et un centre de sauvegarde de la faune sauvage. Le Marais aux Oiseaux participe activement à la protection et à la connaissance de la nature sous différentes formes : sensibilisation du grand public, éducation à l’environnement auprès des scolaires, inventaires… Le Marais aux Oiseaux est l’une des 14 maisons de site du réseau des Échappées Nature du département de la Charente-Maritime et est également membre du réseau Explore Oléron créé par la communauté de communes de l’île d’Oléron.

Crédits : Gratuit ©Christian Bavoux (Le Marais aux Oiseaux)

