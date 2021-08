A la découverte des artisans ruraux Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac, 17 septembre 2021 10:00, Tinténiac.

Journée du patrimoine 2021 Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac. Tarif habituel

17 – 19 septembre

A la découverte des artisans ruraux

En bordure du canal d’Ille-et-Rance, pour profiter des transports par péniches, le Musée de l’Outil et des Métiers est situé dans les anciens bâtiments en bois construits dès la fin du XIXe siècle par des négociants en grains qui y stockaient engrais et intrants agricoles. Il retrace au travers d’outils et machines, le travail des artisans ruraux qui, pendant des siècles, ont participé à la vie économique des bourgs et aux progrès techniques, par leur savoir-faire.

11 métiers et 5000 outils qui permettent de faire revivre les techniques ancestrales des artisans : serrurier, forgeron, maréchal-ferrant, menuisier, charron, bourrelier, cordonnier, sabotier, cerclier, tonnelier, cordier, atelier de fabricants de moulins à blé noir et à café.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Adultes, 3€ / de 12 ans à 18 ans, 1€ / moins de 12 ans, gratuit.



Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac 5, quai de la Donac, 35190, Tinténiac Tinténiac 35190 quai de la Donac Ille-et-Vilaine

https://cibul.s3.amazonaws.com/location13267931.jpg https://musee-outil.blogspot.com/

Le musée de l’outil implanté dans l’ancien magasin à grains depuis plus de 125 ans accueille depuis les années 1980 de riches collections d’outils (environ 5000) collectées à la fermeture des ateliers et des échoppes de commerçants.

Les métiers du cuir (bourrelier et cordonnier), le travail du métal (maréchal-ferrant, forgeron, serrurier), le travail du bois (charron, moulin à blé noir, cerclier, tonnelier, sabotier), couvreur, cordier (lin et chanvre)

Crédits : JM Bergougniou