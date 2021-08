Tinténiac Le magasin à grains - Musée de l'Outil et des Métiers - Tinténiac Ille-et-Vilaine, Tinténiac Se nourrir, se vêtir, se chausser / Musée de l’Outil et des Métiers, à Tinténiac Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac Tinténiac Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

à la découverte des artisans qui permettaient la transformation du blé noir pour préparer bouillie ou galette, du sabotier qui chaussait les pieds du monde rural avant l’arrivée des bottes en caoutchouc, du cordonnier travaillant le cuir pour confectionner chaussures, galoches ou même chaussures orthopédiques. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h30

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

Adultes, 3€ / de 12 à 18 ans, 1€ / moins de 12 ans, gratuit.

Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac 5, quai de la Donac, 35190, Tinténiac Tinténiac 35190 quai de la Donac Ille-et-Vilaine

Le musée de l’outil implanté dans l’ancien magasin à grains depuis plus de 125 ans accueille depuis les années 1980 de riches collections d’outils (environ 5000) collectées à la fermeture des ateliers et des échoppes de commerçants.

Les métiers du cuir (bourrelier et cordonnier), le travail du métal (maréchal-ferrant, forgeron, serrurier), le travail du bois (charron, moulin à blé noir, cerclier, tonnelier, sabotier), couvreur, cordier (lin et chanvre)

