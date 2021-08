Quimper Le Lougre de l'Odet Finistère, Quimper Visite guidée du diorama du port de Quimper Le Lougre de l’Odet Quimper Catégories d’évènement: Finistère

18 et 19 septembre Visite guidée du diorama du port de Quimper * L’association du Lougre de l’Odet, à l’origine de la construction du vieux gréement “Corentin” il y a 30 ans, conserve en ses murs un incroyable témoignage de la vie portuaire quimpéroise des années 1930. Pendant de nombreuses années, les maquettistes passionnés de notre association ont créé de toute pièce un superbe diorama de 12 mètres de long représentant les quais de l’Odet lorsque l’activité maritime y était la plus intense. Véritable période charnière entre la disparition progressive des navires à voile et l’avènement du moteur, venez admirer ce travail de longue haleine – tout en écoutant les artistes et passionnés d’histoire du Lougre de l’Odet vous conter l’histoire maritime quimpéroise. Visite commentée ou libre (au choix). Les enfants sont bienvenus ! Un livret de jeux sera distribué à chacun gratuitement. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

Le Lougre de l’Odet 42 Allée de Locmaria, 29000, Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère

Siège social de l’Association du Lougre de l’Odet qui gère le voilier trois-mâts Corentin, depuis 30 ans cette année !

Le bateau a été construit sur les allées de Locmaria et mis à l’eau à Quimper, sur l’Odet le 29 juin 1991.

Nos locaux conservent un incroyable diorama du port de Quimper dans les années 1930 : c’est-à-dire une représentation fidèle du port de commerce quimpérois, sur 12 mètres de long, à l’échelle 1/87ème. Véritable témoignage de l’activité portuaire d’autrefois, les maquettistes passionnés de notre association seront là pour vous faire découvrir cette œuvre exceptionnelle.

