Cambrai le Labo Cambrai Cambrai, Nord La grande épopée ferroviaire de Cambrai le Labo Cambrai Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

Nord

La grande épopée ferroviaire de Cambrai le Labo Cambrai, 18 septembre 2021 10:00, Cambrai. Journée du patrimoine 2021 le Labo Cambrai. Gratuit

18 et 19 septembre La grande épopée ferroviaire de Cambrai * Les documents du Service Collections Patrimoniales raccontent la longue histoire du chemin de fer à Cambrai. Les origines, les guerres, l’entrée de cet moyen de transport dans la vie quotdienne dans le Cambrésis: autour de l’éspace scénique du Labo un souffle du passé vous attende. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

le Labo Cambrai 2 rue louis renard 59400 cambrai Cambrai 59400 Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location21501767.jpg 03 74 51 00 00 http://lelabocambrai.fr https://www.facebook.com/lelabocambrai/

Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

Crédits : Le Labo – Cambrai Gratuit le labo – Bruno Souêtre

Détails Catégories d’évènement: Cambrai, Nord Autres Lieu le Labo Cambrai Adresse 2 rue louis renard 59400 cambrai Ville Cambrai lieuville le Labo Cambrai Cambrai