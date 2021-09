Cambrai le Labo Cambrai Cambrai, Nord Cambrai et le chemin de fer: mémoire ferroviaire d’une ville du Nord le Labo Cambrai Cambrai Catégories d’évènement: Cambrai

Vendredi 17 septembre, 19h00 Cambrai et le chemin de fer: mémoire ferroviaire d’une ville du Nord * Le chemin de fer fait son apparition dans le Nord de la France au début du XIXe siècle. Durant de nombreuses années, la ville de cambrai tente d’obtenir difficilement le passage du train dans la cité: si certaines villes sont privilégiées pour bénéficier de ce moyen de transport révolutionnaire, d’autres sont défavorisées pour de multiples raisons. Cambrai en est un bel exemple.

Des espoirs longtemps déçus aux avant-projets, des tracés aux réalisations, de l’exploitation des lignes de la Compagnie du Nord d’hier au réseaus SNCF/RFF d’aujourd’hui: maints épisodes vont ponctuer cette longue aventure. Avec l’aide des images, une histoire locale assez méconnue et les grandes heures du rail à Cambrai seront raccontées. *

Le Labo est un équipement de la Communauté d’agglomération de Cambrai. Il est le premier lieu culturel en France à réunir dans une même entité ces quatre politiques culturelles : lecture publique, culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), patrimoine écrit, interprétation de l’architecture et du patrimoine.

