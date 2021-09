Ille-sur-Têt Le jardin du Comte Ille-sur-Têt, Pyrénées-Orientales Récital poétique et musical “La faula d’Orfeu” de Josep Sebastià Pons Le jardin du Comte Ille-sur-Têt Catégories d’évènement: Ille-sur-Têt

Récital poétique et musical “La faula d’Orfeu” de Josep Sebastià Pons Le jardin du Comte, 18 septembre 2021 18:30, Ille-sur-Têt. Journée du patrimoine 2021 Le jardin du Comte. Gratuit

Samedi 18 septembre, 18h30 Récital poétique et musical "La faula d'Orfeu" de Josep Sebastià Pons

samedi 18 septembre – 18h30 à 19h30

Le jardin du Comte 4 Rue du Moulin, 66130 Ille-sur-Têt Ille-sur-Têt 66130 Pyrénées-Orientales Le jardin du Comte jouxte la maison du Comte, qui est un hôtel particulier

