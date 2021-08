Visitez un jardin d’évocation médiéval au XIIIe siècle Le jardin d’Isabeau, 17 septembre 2021 10:00, Le Montsaugeonnais.

Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur|Handicap psychique

17 – 19 septembre

Visitez un jardin d’évocation médiéval au XIIIe siècle

Découverte et présentation du jardin médiéval du XIIIe siècle par Dame Isabeau. Découvrez l’échoppe de l’herboriste et ses secrets, ainsi que le repas du seigneur et de son serf.

« Le Jardin d’Isabeau », c’est la rencontre de deux passions : celle de l’histoire et plus spécifiquement le Moyen âge et le jardin dans sa globalité, avec tous les symboles qui y sont liés.

Ce jardin d’évocation médiévale, c’est, devant nous, un instant « t » de la grande histoire de l’homme et des plantes, sachant qu’au XIIIe siècle, cette histoire est déjà très longue.

Ici, le jardin porte l’histoire et l’histoire porte le jardin : Dame Isabeau ouvre son échoppe d’herboriste avec tous les remèdes qu’elle conçoit grâce à la transformation des « plantes qui soignent » de l’herbularium : le lien est immédiat entre la plante et l’onguent, ou entre la plante et le sirop etc.

Le seigneur et son serf nous invitent à leur table respective et tout ce qui fait leur repas est en lien avec les plantes de l’hortus (le potager) et le Virdarium (le verger) : des Potherbes à la porée ou du Cognassier au « Cotignac ».

Le Jardin d’Isabeau ouvre son espace au spectacle vivant et l’histoire est à la fête.

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h30 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

Gratuit. Groupe maximum de 15 personnes toutes les 2 heures.



Le jardin d’Isabeau 3 rue de l’église Notre Dame, 52405 Montsaugeon Le Montsaugeonnais 52190 Montsaugeon Haute-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location25765800.jpg 06 07 23 51 30

Jardin d’évocation médiévale attenant à la maison de la responsable du site… Installation et présentation normées en plessis, conformes à un jardin du XIIIe siècle dans les établissements religieux. Le jardin est bordé d’un muret de 50 à 60 cm qui sert d’assises aux visiteurs. Le jardin se trouve dans un village médiéval qui détient le titre de « Petite cité de caractère ».

Gratuit