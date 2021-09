Visite de la galerie et du jardin de l’artiste Max Sauze Le Jardin d’Éguilles, 17 septembre 2021 12:00, Éguilles.

Journée du patrimoine 2021 Le Jardin d’Éguilles. Tarif habituel

17 – 19 septembre

Visite de la galerie et du jardin de l’artiste Max Sauze

Vous entrerez par la galerie d’art et découvrirez une partie des œuvres de Max Sauze, artiste contemporain dont les deux principaux matériaux sont le fil de fer, travaillé au chalumeau et la papier de livre.

Pour élever ses trois enfants il a fait de l’artisannat d’art, principalement des luminaires que son fils reproduit et commercialise aujourd’hui.

Le jardin était un terrain vague quand il a achté la maison. C’est aujourd’hui un jardin d’atmosphère, où l’on va, où l’on vient. Jardin de silence au cœur du village. Sauvage. Mais aussi apprivoisé. La cohabitation des œuvres, une centaine, et des plantes est la préoccupation principale de l’artiste. La végétation se charge de cloisonner des espaces où les œuvres se dissimulent.

Arbres réparés, bleus, habillés de feuillages imaginaires. Nous entrons dans le merveilleux. Les plantes imitent les œuvres, qui par amitié leur concèdent une certaine ressemblance. Elles ne sont pas là par hasard et choisissent leur place le moment venu. Ce pourrait être le royaume des escargots qui, disparus sans laisser d’adresse, ont laissé là leurs coquilles. Et les coquilles bien ordonnées, collées en rangs serrés sur des tiges de fer, des ballons, du grillage donnent lieu à toute une collection de constructions poétiques qui jouent de légèreté avec le monde végétal. Ailleurs des livres ont donné leurs pages à l’art. Depuis des années ils vieillissent, travaillés par la pluie, le soleil et le vent. Ils redeviennent bois en toute simplicité. Ici, les choses sont évidentes. Évidentes parce qu’évidées, vidées du superflu, élémentaire, fabriquées au plus juste. La nature autour fait pareil, elle apparaît là et pas là-bas, elle a ses raisons et les œuvres s’ajustent.

• La bibliothèque de l’écureuil dans le pin

• La clôture de bambous noirs parmi les bambous

• L’angélus de Millet 1989, 1ère œuvre in situ

• Les chenilles processionnaires tombées du nid et statufiées

• La plus petite forêt du monde presque impénétrable

• La bascine (mi bassin, mi piscine) recouverte de pièces de monnaie qui orientalise l’ensemble.

La végétation est dense et le sol en terre battue. La traversée du jardin se fait de découverte en découverte.

vendredi 17 septembre – 12h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 12h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 12h00 à 19h00

4€/personne – 2€ pour les enfants de – de 10 ans



Le Jardin d’Éguilles 105, rue Paul Magallon 13510 Éguilles Éguilles 13510 Bouches-du-Rhône

06 16 57 08 64 http://www.max-sauze.com

C’est la galerie d’art qui donne sur la rue Paul Magallon ; il suffit de la traverser pour accéder au jardin.

