Nantes Le Grand T Loire-Atlantique, Nantes Visites des coulisses du Grand T et Présentation des grands travaux à venir Le Grand T Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Visites des coulisses du Grand T et Présentation des grands travaux à venir Le Grand T, 18 septembre 2021 11:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Le Grand T. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur sengelen@legrandt.fr

18 et 19 septembre Visites des coulisses du Grand T et Présentation des grands travaux à venir * Visitez le théâtre du Grand T et ses coulisses entre amis, en famille, accompagné de techniciens et de médiateurs. À cette occasion, découvrez le programme de transformation du Grand T ! De grands travaux de rénovation du théâtre débuteront au printemps 2022 car le département de Loire-Atlantique s’est engagé dans la création d’un grand équipement dédié au spectacle vivant, qui rassemblera sur le même site, Musique et Danse en Loire-Atlantique et Le Grand T. *

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h30 à 18h00

*

15 personnes par visite. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Grand T 84 rue du général Buat 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 02 51 88 25 25 https://www.legrandt.fr/ https://www.facebook.com/TheatreLeGrandT/

Le théâtre du Grand T occupe une partie de l’espace de l’ancien couvent des sœurs de l’ordre du Christ rédempteur racheté en 1982 par le conseil départemental de Loire-Atlantique.

Crédits : @Le Grand T Gratuit|Sur inscription

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Grand T Adresse 84 rue du général Buat 44000 Nantes Ville Nantes Age minimum 10 Age maximum 99 lieuville Le Grand T Nantes