Samedi 18 septembre, 14h30 La fouille au Grand T * Durant l’été, les travaux menés au Grand T ont permis d’élargir nos connaissances sur l’histoire de Nantes. Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 18 septembre, l’archéologue Gwendal Gueguen (Pôle Archéologie du Département de Loire-Atlantique) vous invite à découvrir le passé antique du Grand T, à travers l’étude d’une nécropole gallo-romaine.

Cette conférence se déroulera de 14H30 à 15H30, dans la salle de la Chapelle du Grand T.

Le théâtre du Grand T occupe une partie de l’espace de l’ancien couvent des sœurs de l’ordre du Christ rédempteur racheté en 1982 par le conseil départemental de Loire-Atlantique.

