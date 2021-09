Nantes Le Grand T Loire-Atlantique, Nantes Conférence archéologique : les fouilles du Grand T Le Grand T Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 14h30 Conférence archéologique : les fouilles du Grand T * Les travaux de rénovation du Grand T à venir permettent la mise au jour d’un fragment de l’histoire antique de la ville de Nantes : Au cours des trois premiers siècles de notre ère, il faut imaginer un décor radicalement différent : le théâtre est à la campagne, à proximité d’une agglomération ayant alors pour nom Condevicnum. A cette époque, le site du Grand T sert aux rites funéraires et au recueillement des habitants de la ville sur leurs défunts. Une équipe d’archéologues du pôle Grand Patrimoine de Loire-Atlantique a fouillé les vestiges de cette archive du sol nantais, afin de mettre en lumière les liens étroits entretenus par les gallo-romains avec les morts. Lors de cette conférence, les chercheurs partagent les fruits de leur recherche, présentent leurs découvertes et les premiers résultats des laboratoires d’analyse. *

Le théâtre du Grand T occupe une partie de l’espace de l’ancien couvent des sœurs de l’ordre du Christ rédempteur racheté en 1982 par le conseil départemental de Loire-Atlantique.

