Nantes Le Grand Bain Loire-Atlantique, Nantes Bains douches : visite ludique et participative du Grand Bain Le Grand Bain Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Bains douches : visite ludique et participative du Grand Bain Le Grand Bain, 19 septembre 2021 14:00, Nantes. Journée du patrimoine 2021 Le Grand Bain. Gratuit|Sur inscription Handicap auditif|Handicap intellectuel|Handicap visuel|Handicap moteur|Handicap psychique https://www.nantes-tourisme.com/fr, 0892 464 044

Dimanche 19 septembre, 14h00, 15h00 Bains douches : visite ludique et participative du Grand Bain * De Marie la lavandière à Anne la savonnière, venez découvrir les différentes vies d’un bâtiment emblématique de la ville de Nantes : les anciens bains et lavoirs de la ville de Nantes. *

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

*

Gratuit. Inscription auprès de Nantes Tourisme. Nombre de places limité à 15 personnes par visites. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Grand Bain 20 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98692645.jpg 0757435995 https://legrandbain.coop/ https://www.facebook.com/LeGrandBain.Nantes/

De Marie la lavandière à Anne la savonnière, venez découvrir les différentes vies d’un bâtiment emblématique de la ville de Nantes : les anciens bains et lavoirs de la ville de Nantes.

Crédits : Atelier Lugus Gratuit|Sur inscription Atelier Lugus

Détails Heure : 14:00 - 16:00 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Le Grand Bain Adresse 20 allée de la Maison Rouge, 44000 Nantes Ville Nantes Age maximum 99 lieuville Le Grand Bain Nantes