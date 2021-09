Tourcoing Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Nord, Tourcoing Visites guidées gratuites des coulisses du Fresnoy – Studio national Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Visites guidées gratuites des coulisses du Fresnoy – Studio national Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 19 septembre 2021 14:30, Tourcoing

Dimanche 19 septembre, 14h30 Visites guidées gratuites des coulisses du Fresnoy – Studio national * Dimanche 19 septembre 2021 de 14h30 à 18h30 : Visites guidées gratuites des coulisses du Fresnoy Plateau de tournage, auditorium de mixage, studio d’enregistrement, laboratoire photographique… Les espaces de création utilisés pour la production des films et des installations numériques produites au Fresnoy sont accessibles exceptionnellement au public lors des journées du patrimoine. Ces œuvres sont présentées chaque année lors d’une manifestation nommée Panorama. Cette année, Panorama 23 …par le rêve…, sera présentée au public du 24 septembre 2021 au 31 décembre 2021. En compagnie d’un guide, explorez le bâtiment, venez découvrir l’envers du décor, et prenez de la hauteur sur les toits du Fresnoy ! Départs toutes les 30 minutes.

Premier départ : 14h30 | Dernier départ : 17h30

Réservation obligatoire : https://www.billetweb.fr/journees-du-patrimoine-fresnoy Projection à 19h00

“Visite guidée”, 2021, 20 mn

“Les grands artistes et le veilleur de nuit”, 1998, 80 mn

Deux films d’Alain Fleischer, l’un présentant Le Fresnoy actuel et le second Le Fresnoy lorsqu’il l’a découvert à la fin des années 80. *

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h30

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy – 59200 Tourcoing

https://cibul.s3.amazonaws.com/location57055641.jpg 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net

Ce lieu emblématique, construit en 1905 et qui fut jusqu’en 1977 un lieu de distractions populaires, accueille aujourd’hui Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. L’architecte franco-américain Bernard Tschumi est à l’origine de la réhabilitation de ce lieu qu’il transforma en un véritable chef d’œuvre de l’architecture contemporaine où sont proposés au public tout au long de l’année de grandes expositions d’art contemporain, une programmation de films dans les deux salles de cinéma art et essai, des activités pour les enfants, des conférences, spectacles, concerts…

Gratuit

Heure : 14:30 - 18:30