Journée du patrimoine 2021 Le Foyer International d’Etudes Françaises (FIEF). Tarif préférentiel info@lefief-drome.com

Samedi 18 septembre, 17h00

Fête du village – 60 ans du FIEF

La rencontre et le partage, ce sont des valeurs essentielles et universelles. Au FIEF à Châteauneuf de la Bégude de Mazenc, la rencontre est au centre de l’activité de l’association depuis ses débuts. L’échange, la curiosité envers différentes cultures, l’apprentissage et la compréhension de l’autre rassemblent depuis ses débuts des personnes de générations et d’horizons différents.

Son fondateur, Ernest Jouhy, un résistant juif-allemand, a créé le FIEF en 1961, œuvre poursuivie jusqu’en 2017, par Bernard Martini à qui il avait passé très tôt le flambeau. Au fil des années, de nombreux groupes de scolaires, de professeurs, d’infirmiers, d’artistes en formation, des amis et familles, ainsi que de nombreuses personnalités des quatre coins de la France et de l’étranger sont venus au FIEF…. aujourd’hui, 60 ans plus tard, nous aimerions fêter ces moments de partage avec les gens de la Bégude et d’ailleurs.

La fête aura lieu le samedi 18 septembre 2021, et invitera le public local et international à explorer le vieux village de Châteauneuf de Mazenc. Elle se déroulera dans ce village médiéval, d’une beauté spécifique à la Drôme provençale, dans la « Grande Rue », là où est née et se trouve toujours l’association le FIEF.

Pour donner l’occasion de découvrir à chacun l’éventail des activités de l’association, nous commencerons l’après-midi avec des animations menées par des artistes et des bénévoles, suivi par une table ronde ouverte à tous et toutes, pour terminer avec un repas festif et un concert.

samedi 18 septembre – 17h00 à 21h30

repas et gâteau d’anniversaire sur inscription : 20€, sinon gratuit



Le Foyer International d’Etudes Françaises (FIEF) 245 grande rue, 26160 La Bégude de Mazenc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme

0644089769 http://www.lefief-drome.com https://www.facebook.com/fieflabegude

Le Foyer International d’Etudes Françaises, association loi 1901, a été créé par Ernest Jouhy (1913-1988) en 1961 pour donner lieu à des rencontres et à un échange interculturel. Ernest Jouhy a su en faire « un lieu où la joie de s’y trouver précède le besoin d’apprendre ». En effet, après la 2e guerre mondiale, il fallait assurer la paix entre les peuples européens de manière durable afin de rendre impossible, à l’avenir, une catastrophe humaine comme on venait de la subir.

Dès 1933, Ernest Jouhy, juif allemand, communiste de surcroît, avait dû fuir le régime répressif de l’Allemagne nazie. Arrivé en France il s’était engagé dans la Résistance et dans différents mouvements destinés à s’opposer à l’envahisseur. Souhaitant poursuivre son engagement politique et pédagogique après la guerre, il crée, au milieu du village médiéval de Châteauneuf de Mazenc, le FIEF : une maison de rencontre pour des séminaires franco-allemands.

Les premiers séminaires et rencontres sont destinés à renouer le lien entre les Français et les Allemands. Par ensuite ils vont s’étendre à d’autres pays européens afin de donner naissance à de nouveaux projets communs. Au fil des années les activités se sont ouvertes à un public très varié : enseignants, étudiants, travailleurs sociaux, universités populaires, programmes d’échanges scolaires, puis plus récemment aux artistes en voie de professionnalisation. Nombre de ces programmes sont soutenus par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Le FIEF se développera sous la direction de Bernard Martini, dès le début disciple de Ernest Jouhy, professeur d’Allemand et responsable actif des échanges franco-allemands dans la région.

De par son travail et son engagement, le FIEF œuvre depuis plus de 50 ans à la construction et la transmission d’une idée humaniste et sociale de l’Europe : lors des stages et séminaires, les groupes vivent l’interculturalité et la coopération à travers les frontières nationales. En découvrant ensemble la région, en partageant une vie quotidienne au sein d’un lieu unique, en réalisant des projets communs, les différences ne suscitent plus méfiance et rejet, mais curiosité et apprentissage de l’autre.

