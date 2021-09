Journée Portes Ouvertes du Forum de Vauréal Le Forum de Vauréal, 18 septembre 2021 14:00, Vauréal.

Journée du patrimoine 2021 Le Forum de Vauréal. Gratuit|Sur inscription

Samedi 18 septembre, 14h00

Journée Portes Ouvertes du Forum de Vauréal

Le Forum de Vaure al organise une Journe e Portes Ouvertes le samedi 18 septembre de 14h00 à 18h00, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2021 !

A la manière d’un musée, l’équipe du Forum invite petits et grands à venir voir l’envers du décor à travers un parcours guidé dans ses locaux.

Pour cela, on vous fait découvrir les activités Hors-Concert du Forum : Résidences d’Artistes pour la prépartion de leurs spectacles, des studios de répétitions, des actions culturelles auprès des écoles, collèges, lycées, prisons et des personnes en situation de handicap.

Résidence d’artiste Live et Bar Concert avec Miguelito Loveless

Mini-showcase en Studio

Atelier Créa’box by La Ruche

Atelier de composition musicale (MAO) avec le groupe Photøgraph

Atelier d’initiation Yoga & Méditation Sonore avec Rania

Découverte du futur Forum II, ouverture prévu début 2023

Bar en terrasse et en intérieur

Pass sanitaire ou test antigénique / PCR négatif obligatoire pour cet événement

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit



Le Forum de Vauréal 95 boulevard de l’Oise 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise

01 34 41 93 20 http://www.leforum-vaureal.fr

Le Forum est un lieu entièrement dédié à la pratique des musiques actuelles et amplifiées. Auparavant municipal (Mairie de Vauréal), c’est depuis le 1er janvier 2018 un EPIC (EPIC SMAACP) soutenu par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et une scène conventionnée de musiques actuelles (DRAC IDF) qui rayonne très largement sur le territoire cergypontain et au niveau régional. Ce bassin regroupe plus de 200 000 habitants répartis sur 13 communes.

Le Forum en quelques chiffres :

• Plus de 14 000 spectateurs par an

• 150 groupes programmés chaque année

• 90 jours de résidence, aide à la pré-production scénique et dispositifs d’accompagnement

• 200 musiciens à l’année dans les 3 studios

• Plus de 20 actions culturelles ponctuelles et annuelles

Crédits : Le Forum de Vauréal