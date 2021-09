La Barre-de-Monts Le Daviaud La Barre-de-Monts, Vendée Journées du Patrimoine au Daviaud – Jeux maraichins Le Daviaud La Barre-de-Monts Catégories d’évènement: La Barre-de-Monts

Vendée

Journées du Patrimoine au Daviaud – Jeux maraichins Le Daviaud, 18 septembre 2021 14:00, La Barre-de-Monts. Journée du patrimoine 2021 Le Daviaud. Gratuit 02 51 93 84 84

18 et 19 septembre Journées du Patrimoine au Daviaud – Jeux maraichins * http://www.ledaviaud.frortes à la découverte du patrimoine maraîchin pour des « Mini-olympiades ». De multiples activités festives feront participer petits et grands.

Au Programme : Balades charrette ; Courses en yole ; Jeux maraîchins : palet, jeu de la grenouille, Initiation au jeu d’aluette ; Concours de saut de ningle ; Lancers de bousats.

Une soirée festive est prévue le samedi soir : repas sur réservation avec un concert type guinguette.

Au programme du dimanche : toutes ces animations avec en plus concours de danse maraichine ! Disparu depuis plus de 20 ans, il revient ! Initiation pour les débutants. Amateurs ou experts, inscrivez-vous ! Des cadeaux seront à gagner ! En partenariat avec l’association Tradition Gestuelle en Vendée. Renseignements au 02 51 93 84 84 ou sur www.ledaviaud.fr *

samedi 18 septembre – 14h00 à 22h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 19h00

Entrée libre sur présentation du pass sanitaire

Le Daviaud le Daviaud, 85550 la Barre de Monts La Barre-de-Monts 85550 Vendée

Une immersion Grandeur Nature au coeur du Marais breton vendéen!

Baladez-vous le long d’un parcours animé au milieu des animaux. Visitez des bourrines ou des granges authentiques, aménagées avec des collections et des manipulations ludiques ou interactives (800m2 d’expositions intérieures). Une galerie intérieure ouverte toute l’année, et un parcours extérieur ouvert d’avril à octobre sur lequel sont proposées démonstrations, visites, activités, découvertes et rencontres avec des professionnels.

