“Chom bev, résister ou s’adapter” : Escape game patrimonial Le Curnic, 18 septembre 2021 14:00, Guissény. Journée du patrimoine 2021 Le Curnic. Gratuit 09 83 22 42 96, buhezin.tiarvroleon@gmail.com

Samedi 18 septembre, 14h00 “Chom bev, résister ou s’adapter” : Escape game patrimonial * De l’époque gallo-romaine à la seconde guerre mondiale, voyagez dans le temps pour découvrir ces lieux autrement… Le tout guidé par des acteurs costumés aux caractères bien trempés ! *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

Départs échelonnés à partir de 14h. Durée 1h15. En français et en breton / sur réservation

Le Curnic Curnic, 29880, Guissény Guissény 29880 Finistère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12162875.jpg?_ts=1630595624196 09 83 22 42 96 https://www.guisseny.net/ https://www.cotedeslegendes.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/chom-bev-resister-ou-sadapter-escape-game-patrimonial-58318,https://www.guisseny.net/patrimoine Crédits : Aventures des légendes Gratuit Le Curnic- Guissény

