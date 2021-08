Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Yonne Exposition de céramique “T’as ta tasse” Le Couvent de Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe Catégories d’évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

Yonne

Exposition de céramique "T'as ta tasse" Le Couvent de Treigny, 17 septembre 2021 14:00, Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe

17 – 19 septembre Exposition de céramique “T’as ta tasse” * L’exposition regroupera 25 exposants répartis dans les 5 salles d’exposition du Couvent.

Les invités : Audrey Ballacchino, Quentin Baumlin, Camille BO, Anne-Sophie Boué, Michael Buckely, Nolwenn Bruneau, Sylvie Couprie, Suzanne Daigeler, Léa Daviller, Andrea Dufkova, Bérenger Duterte, Maïa Gangné, Stéphane Goalec, Caroline Le Floch, Jeanne Lienhardt, Bérengère Noyau, Marlène Requier, Nina Rius, Cécile Rousseau, Lucie Sangoy, Paulie Tanguy, Pia Van Peteghem, Nathalie Wetzel.

et deux céramistes de l’Association : Isabelle Daucourt et Isabelle Delin. Ventes de thé et d’infusions, grâce à notre partenaire, “Bouq’infusion”. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Entrée libre

Le Couvent de Treigny Rue du couvent, 89520 Treigny Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe 89520 Treigny Yonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location3007955.jpg 03 86 74 75 38 http://www.lecouventdetreigny.com https://www.facebook.com/lecouventdetreigny/

Le Couvent de Treigny, lieu d’exposition de céramique contemporaine

Crédits : APCP Gratuit APCP

Catégories d'évènement: Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe, Yonne