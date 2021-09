Rezé Le Chronographe Loire-Atlantique, Rezé Sur les traces de Ratiatum – Jeu de piste en famille Le Chronographe Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Samedi 18 septembre, 11h30, 14h30, 16h30 Sur les traces de Ratiatum – Jeu de piste en famille * Jeu de piste en famille (à partir de 7 ans), où parents et enfants partent explorer le site archéologique de Saint-Lupien et les vestiges du port de Ratiatum, à la recherche des traces de son histoire. Tout au long du parcours, petits et grands observent, décodent et recueillent des indices sur leur carnet de bord. *

samedi 18 septembre – 11h30 à 12h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 15h30

samedi 18 septembre – 16h30 à 17h30

Gratuit, réservation sur place, dans la limite des places disponibles. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

Le Chronographe 21 rue Saint-Lupien 44400 Rezé

