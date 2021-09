Rezé Le Chronographe Loire-Atlantique, Rezé Sous Rezé, Ratiatum – Exposition en plein air Le Chronographe Rezé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

17 – 19 septembre Sous Rezé, Ratiatum – Exposition en plein air * Visite libre de l’exposition en plein air « Sous Rezé, Ratiatum » : en déambulant dans les rues de Rezé, les visiteurs découvrent la richesse archéologique de la ville antique de Ratiatum à travers une sélection de fouilles emblématiques. À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plusieurs panneaux présenteront les actions menées par les Amis de Rezé pour la sauvegarde et la restauration de la Chapelle Saint-Lupien. *

vendredi 17 septembre – 11h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 18h00

Gratuit, sans réservation. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

